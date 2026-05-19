L’arrivo di Amazon a Jesi furto al raduno delle Harley e il caso Posa-Bar | le notizie della giornata in un minuto

Da anconatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è ufficialmente aperto il nuovo centro di distribuzione di Amazon a Jesi, con la visita del Governatore. Nel frattempo, un furto è stato denunciato durante un raduno di appassionati di Harley Davidson nella zona. In un altro episodio, si indaga su un caso relativo a un esercizio commerciale gestito come Posa-Bar, con dettagli ancora da chiarire. Le notizie della giornata si concentrano su questi eventi, che si sono verificati nella regione.

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ANCONA - La giornata di oggi fa registrare la conferma dell'apertura del nuovo centro di distribuzione di Amazon a Jesi, dove si è recato in visita il Governatore Francesco Acquaroli. Mentre Falcomics va in archivio con le polemiche su un presunto insulto omofobo rivolto da un operatore in divisa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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