L’arrivo di Amazon a Jesi furto al raduno delle Harley e il caso Posa-Bar | le notizie della giornata in un minuto
Oggi si è ufficialmente aperto il nuovo centro di distribuzione di Amazon a Jesi, con la visita del Governatore. Nel frattempo, un furto è stato denunciato durante un raduno di appassionati di Harley Davidson nella zona. In un altro episodio, si indaga su un caso relativo a un esercizio commerciale gestito come Posa-Bar, con dettagli ancora da chiarire. Le notizie della giornata si concentrano su questi eventi, che si sono verificati nella regione.
ANCONA - La giornata di oggi fa registrare la conferma dell'apertura del nuovo centro di distribuzione di Amazon a Jesi, dove si è recato in visita il Governatore Francesco Acquaroli. Mentre Falcomics va in archivio con le polemiche su un presunto insulto omofobo rivolto da un operatore in divisa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
La tragedia in un'abitazione di Jesi, le celebrazioni per San Ciriaco e il ritorno di Vasco ad Ancona: le notizie della giornata (in un minuto)La giornata di oggi caratterizzata dalla tragedia consumatasi in un’abitazione di Jesi, con la morte di un bimbo di appena sei mesi.
Aggressione in via Flaminia, traffici illeciti al porto di Ancona e caso plasma a Torrette: le notizie della giornata (in un minuto)ANCONA - Dalla violenza in strada ai traffici illeciti nel porto, passando per sanità e politica.