L’arrivo di Amazon a Jesi furto al raduno delle Harley e il caso Posa-Bar | le notizie della giornata in un minuto

Oggi si è ufficialmente aperto il nuovo centro di distribuzione di Amazon a Jesi, con la visita del Governatore. Nel frattempo, un furto è stato denunciato durante un raduno di appassionati di Harley Davidson nella zona. In un altro episodio, si indaga su un caso relativo a un esercizio commerciale gestito come Posa-Bar, con dettagli ancora da chiarire. Le notizie della giornata si concentrano su questi eventi, che si sono verificati nella regione.

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