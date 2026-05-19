Durante un evento al Policlinico Gemelli di Roma dedicato alla Giornata mondiale contro l’ipertensione, l’attore ha invitato le persone a monitorare la pressione sanguigna. Sono stati condivisi dati che indicano quanti italiani soffrono di ipertensione e i possibili rischi associati. L’attore ha scherzato sulla presenza di pressione alta nel mondo dello spettacolo, senza approfondire cause o conseguenze mediche. L’iniziativa si è concentrata sulla sensibilizzazione e sulla prevenzione di questa condizione.

«N el mondo dello spettacolo tutti hanno la pressione alta ». Carlo Verdone la butta sul sorriso intervenendo al Policlinico Gemelli di Roma per l’evento dedicato alla Giornata mondiale contro l’ipertensione, celebrata il 17 maggio. Ma dietro la battuta c’è un tema importante: una delle condizioni croniche più diffuse e sottovalutate della popolazione adulta. Il regista e attore romano racconta controlli frequenti, valori che oscillano, l’ansia della misurazione e quel meccanismo noto come “ effetto camice bianco ”, che può far salire temporaneamente la pressione durante le visite mediche. E poi, insieme al regista Giovanni Veronesi, l’invito agli italiani: «Non dimenticate di misurare regolarmente la pressione, a maggior ragione se a casa c’è un’ereditarietà, se ci sono familiari con ipertensione». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'appello dell'attore: «Misurate la pressione». Ecco quanti italiani soffrono di ipertensione e quali rischi corrono

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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