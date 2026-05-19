I ministri delle finanze dei paesi del G7 hanno lanciato un appello affinché lo Stretto di Hormuz venga riaperto al più presto, sottolineando che questa operazione dovrebbe avvenire senza oneri per nessuno. La richiesta arriva in un momento di tensioni crescenti nella regione, dove il controllo dello stretto rappresenta un punto strategico cruciale per le rotte energetiche mondiali. La posizione del G7 si basa sulla volontà di garantire il libero passaggio e la stabilità delle forniture di petrolio.

Nuovo appello dei leader del mondo. Il G7 dei ministri delle Finanze in Francia chiede di “ riaprire lo Stretto di Hormuz “; e di farlo il prima possibile e senza costi per nessuno. I Paesi del G7 parlando riapertura dello Stretto di Hormuz “a titolo gratuito”. In una conferenza stampa al termine del vertice in Francia, il ministro dell’Economia e delle finanze francese Roland Lescure chiede “a nome dei partecipanti che venga riaperto lo Stretto di Hormuz e si ponga fine al conflitto in Iran e in Medioriente “. La situazione nello Stretto di Hormuz si riflette sul prezzo del petrolio e del gas, con conseguenze sui carburanti, quindi sui trasporti, sulle merci e i prodotti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’appello del G7: “Riaprire lo Stretto di Hormuz”

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Hormuz, appello di Macron e Starmer: riaprire lo Stretto e rilanciare i negoziati

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