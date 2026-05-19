L’antifascismo spiegato ai miei nipoti | si presenta il libro di Vico Zanetti
Venerdì 22 maggio alle 18 si terrà la presentazione del libro di Vico Zanetti intitolato “L’antifascismo spiegato ai miei nipoti”. L’evento si svolgerà nel cortile di una residenza storica in via Albicini 25 ed è organizzato dall’Anpi Forlì-Cesena, con la collaborazione di Udi e Cgil. La presentazione si inserisce in un ciclo di incontri dedicati alla storia e ai valori antifascisti. La serata prevede l’intervento di rappresentanti delle associazioni coinvolte e l’autore stesso.
Venerdi 22 maggio alle ore 18 verrà presentato, nel cortile di casa Saffi, in via Albicini 25, a cura di Anpi Forlì-Cesena e in collaborazione con Udi e Cgil il libro di Vico Zanetti “L’antifascismo spiegato ai miei nipoti”. Dialogherà con l'autore Gianfranco Miro Gori, presidente di Anpi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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