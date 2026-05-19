Lunedì, un tennista di alto livello ha comunicato che non prenderà parte a Wimbledon, rinunciando anche al torneo di Queen’s. Ha spiegato che, nonostante la sua condizione fisica sia migliorata, non si sente ancora in grado di competere. La decisione è stata annunciata attraverso una dichiarazione ufficiale, in cui ha specificato che la sua guarigione sta progredendo bene, ma non è ancora pronto per tornare in campo. La sua assenza si aggiunge alle defezioni di altri giocatori di rilievo nel torneo sull’erba.

AGI - Alcaraz assente anche a Wimbledon. "La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per giocare e quindi devo ritirarmi dalla stagione sull'erba del Queen's e di Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continuiamo a lavorare per il mio ritorno i l prima possibile ". Carlos Alcaraz sul suo profilo Instagram, dopo il forfait a Madrid, Roma e al Roland Garros, annuncia che non parteciperà nemmeno al torneo di Wimbledon, che l'anno scorso lo aveva visto soccombere in finale contro Sinner. Alcaraz salterà la stagione sull'erba . Carlos Alcaraz dunque salterà la stagione sull'erba. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'annuncio di Alcaraz: "Non parteciperò a Wimbledon. Non sono ancora pronto"

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Alcaraz Wins INSANE Point vs Sinner at Wimbledon Final

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