L’annuncio del nuovo ospedale 11 anni fa la prima pietra se tutto va bene arriverà dopo 14

Nel ottobre del 2015, l’allora assessore regionale alla sanità comunicò durante l’inaugurazione di un nuovo reparto di oncologia l’intenzione di finanziare un ospedale nella città. L’annuncio arrivò senza preavviso, generando sorpresa tra i presenti. Da allora sono trascorsi più di otto anni, e attualmente si attende ancora la posa della prima pietra del nuovo nosocomio. Se tutto procederà senza intoppi, si prevede che questa avverrà tra circa sei mesi.

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