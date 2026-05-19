L’annuncio del nuovo ospedale 11 anni fa la prima pietra se tutto va bene arriverà dopo 14
Nel ottobre del 2015, l’allora assessore regionale alla sanità comunicò durante l’inaugurazione di un nuovo reparto di oncologia l’intenzione di finanziare un ospedale nella città. L’annuncio arrivò senza preavviso, generando sorpresa tra i presenti. Da allora sono trascorsi più di otto anni, e attualmente si attende ancora la posa della prima pietra del nuovo nosocomio. Se tutto procederà senza intoppi, si prevede che questa avverrà tra circa sei mesi.
Era l’ottobre 2015 quando l’allora assessore regionale alla sanità Sergio Venturi annunciò, un po’ all’improvviso, durante l’inaugurazione del Day Hospital di Oncologia, l’idea di finanziare un nuovo ospedale nella nostra città. L’Ausl di Piacenza accolse con favore, immediatamente, la proposta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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