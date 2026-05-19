Lanciate nel vuoto del cantiere Confessa il killer di due prostitute

Un uomo ha confessato di aver ucciso due donne, entrambe prostitute, spingendole nel vuoto da un cantiere abbandonato nel Napoletano. Le vittime sono state ritrovate sui mattoni di cemento nel fine settimana. Secondo quanto dichiarato dall’autore, l’omicidio sarebbe stato motivato da un compenso superiore rispetto a quanto previsto per un rapporto sessuale. La polizia ha fermato l’uomo e sta indagando sulla dinamica dei fatti e sui precedenti dell’indagato.

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Spinte nel vuoto in un cantiere abbandonato nel Napoletano. Precipitate sul cemento. Due donne sono state uccise sabato e domenica per un motivo assurdo: un compenso per un rapporto sessuale maggiorato rispetto a quanto pattuito. Per il duplice omicidio è stato arrestato Mario Landolfi, 48 anni, con precedenti per drogansumatore di cocaina. Ha confessato lui stesso ai carabinieri che lo torchiavano come sono andate le cose. Avrebbe però cercato di giustificarsi dicendo di essere stato aggredito. L’avvocato Aldo Maione ha detto che il suo assistitito ha assunto un atteggiamento collaborativo" con gli inquirenti. Le due donne erano state ritrovate ieri senza vita in diversi punti di un cantiere mai completato di Pollena Trocchia, alle pendici del Vesuvio, sono una 29enne del Casertano e una 49enne ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lanciate nel vuoto del cantiere. Confessa il killer di due prostitute ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pollena Trocchia, duplice omicidio nel cantiere: confessa il killerÈ stato arrestato ed avrebbe già confessato l’uomo sospettato del duplice omicidio avvenuto nella notte a Pollena Trocchia, nel Napoletano. “Quei due particolari agghiaccianti”. Mario Landolfi, chi è il killer delle donne nel cantiereLe dinamiche della cronaca nera interpellano da sempre le comunità locali, costringendole a fare i conti con realtà sommerse che improvvisamente... Lanciate nel vuoto del cantiere. Confessa il killer di due prostituteSpinte nel vuoto in un cantiere abbandonato nel Napoletano. Precipitate sul cemento. Due donne sono state uccise sabato e ... quotidiano.net Sono una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine le due donne trovate senza vita in un cantiere edile abbandonato a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Un 48enne avrebbe confermato di averle uccise spingendole nel vuoto e di aver c x.com Uccise e lanciate nel vuoto per non pagarle di più: l’orrore dietro il doppio femminicidioVittime trovate in un cantiere abbandonato: la confessione di Mario Landolfi, incastrato dalla foto di un testimone ... lostrillone.tv