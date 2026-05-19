Negli ultimi anni, il modo di vivere e il rapporto con la natura sono diventati temi centrali per chi cerca casa in Italia. Una nuova zona residenziale è stata realizzata dove la valle dell’Agno si integra con progetti di edilizia moderna. La società di sviluppo immobiliare ha portato avanti un quartiere che combina spazi abitativi contemporanei con elementi naturali, creando un’area che si inserisce nel paesaggio locale. Questo intervento rappresenta un esempio di come le nuove costruzioni si inseriscano nel contesto ambientale circostante.

Negli ultimi anni il rapporto tra abitare e natura si è progressivamente trasformato in una delle priorità più sentite da chi cerca casa in Italia. La pandemia prima e l’attenzione crescente al benessere quotidiano poi hanno modificato profondamente le aspettative degli acquirenti, che oggi guardano con interesse alle soluzioni capaci di unire qualità ambientale, prossimità al verde e standard costruttivi avanzati. In questo nuovo paradigma abitativo, le aree di pregio paesaggistico stanno acquisendo un valore strategico, soprattutto quando riescono a mantenere un legame stretto con i servizi cittadini. La valle dell’Agno, nel cuore del vicentino, rappresenta uno dei contesti che meglio incarnano questo equilibrio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Lampertico Trissino: il nuovo quartiere di Dalla Verde Spa dove la valle dell’Agno incontra il vivere contemporaneo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Maggio alla SPA: dove la natura incontra la socialità e il benessere diventa esperienza condivisaMaggio è il mese in cui tutto si apre: la natura si esprime, le giornate si allungano e cresce il desiderio di stare insieme, condividere tempo ed...

Adler Spa Resort Thermae, dove l’Aufguss incontra la filosofia salus per aquam in chiave dolce vitaLe acqua sulfuree della zona ricche di minerali, bicarbonato, solfato, calcio e magnesio, emergono dal sottosuolo dove raggiungono 50°, alimentate...