L' Aifa mette in guardia | queste molecole sono armi terapeutiche per patologie serie non un segreto di bellezza per l' estate Ecco perché non vanno usate per dimagrire

Negli ultimi mesi, si è diffusa molta attenzione intorno a alcune molecole utilizzate come strumenti terapeutici per patologie gravi. Le conversazioni si sono moltiplicate tra salotti, social e riviste, spesso legate a tentativi di impiego per fini estetici o di perdita di peso. Tuttavia, l’Aifa ha ribadito che queste sostanze sono destinate esclusivamente a trattamenti medici e non devono essere usate come segreto di bellezza o per dimagrire, sottolineando la loro natura di armi terapeutiche per malattie serie.

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N egli ultimi mesi non si fa altro che parlare di loro. Nei salotti, sui social, tra le pagine dei settimanali e nelle chiacchiere davanti a un caffè. Vengono descritti come la bacchetta magica del ventunesimo secolo, il segreto meglio custodito delle celebrità di Hollywood per sfilare sul tappeto rosso in una taglia in meno e la risposta definitiva a una delle sfide più complesse della vita moderna: la perdita di peso. Si tratta dei nuovi farmaci nati per il trattamento del diabete e progressivamente adottati, con dosaggi e nomi diversi, anche per la cura dell’obesità. Diabete, svolta in Italia: arriva la prima insulina settimanale al mondo X I nuovi farmaci contro obesità e diabete non sono farmaci dimagranti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'Aifa mette in guardia: queste molecole sono armi terapeutiche per patologie serie, non un segreto di bellezza per l'estate. Ecco perché non vanno usate per dimagrire ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lo sport non sempre fa dimagrire: ecco perché può succedere Centrosinistra, le associazioni non vanno usate”: Monito di APPTempo di lettura: 6 minuti“Il Comune di Avellino è al terzo commissariamento in pochi anni: non si tratta solo di un’evidenza, ma è il segno visibile... Per la microbiologa Maria Rita Gismondo, le parole dell’ex direttore AIFA Nicola Magrini sono molto gravi: ammette che l’indicazione dei vaccini era per prevenire i casi severi, non il contagio, e che la trasmissione si riduceva solo di un po’, circa 30-40-50%, x.com È così difficile avere una diagnosi ADHD in Italia? reddit Paracetamolo, l'Aifa mette in guardia dai rischi del sovradosaggio negli adolescentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Paracetamolo, l'Aifa mette in guardia dai rischi del sovradosaggio negli adolescenti ... tg24.sky.it Carenza di farmaci. Manca l’antidiabete semaglutide. Aifa: uso off-label per dimagrire mette a rischio la disponibilità del prodottoLa comunicazione dell’Agenzia e dell’azienda produttrice ai medici evidenzia che ogni altro utilizzo, al di fuori del trattamento del diabete di tipo 2, inclusa la gestione del peso, rappresenta un ... quotidianosanita.it