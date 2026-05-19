Lago Pantano | Lacorazza sollecita il rogito entro il 2026

L'ex Oasi del WWF, nota come Lago Pantano, è al centro di una disputa legale riguardante la proprietà. Lacorazza ha richiesto che il rogito venga concluso entro il 2026, per consentire la realizzazione di un progetto legato all’area. Tuttavia, ci sono difficoltà nel sbloccare la proprietà dell’area, il che potrebbe mettere a rischio i finanziamenti previsti per il progetto. La questione riguarda principalmente le procedure di trasferimento di proprietà e le responsabilità delle parti coinvolte.

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? Punti chiave Perché il progetto del Lago Pantano rischia di perdere i finanziamenti?. Chi deve sbloccare la proprietà dell'ex Oasi del WWF?. Come influirà la nuova infrastruttura idrica sull'ecosistema di Pignola?. Quando si terrà l'incontro tra Regione e Comune per la gestione?.? In Breve Lacorazza sollecita l'assessore Mongiello per un incontro con il sindaco di Pignola.. I lavori già affidati richiedono il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2026.. Il progetto prevede compensazioni ambientali per proteggere l'ecosistema dell'ex Oasi del WWF.. Il mancato rogito rischia di far decadere i finanziamenti stanziati per la Provincia.. Il capogruppo del Partito Democratico Lacorazza chiede alla Regione Basilicata di accelerare le procedure per il rogito dell’ex Oasi del WWF a Pignola entro la fine del 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lago Pantano: Lacorazza sollecita il rogito entro il 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Finlandia offre un viaggio gratuito in riva al lago quest’estate: come candidarsi entro il 29 marzoLa Finlandia dà la possibilità di vincere un viaggio di una settimana, con tutte le spese pagate, nella regione dei laghi finlandesi, la più grande... Leggi anche: Vendita della Salernitana: dubbi di Iervolino e Rufini, il rogito può slittare