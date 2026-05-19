Ladispoli titolare di un noto centro estetico trasformato in beauty lab scoperta con l' attestato clonato
Falsificazione di attestati e esercizio abusivo della professione sono le accuse rivolte a una donna di origini cinesi, titolare di un centro estetico tra i più frequentati di Ladispoli. La scoperta è stata effettuata dagli agenti del Commissariato di P.S. locale, che hanno sequestrato la documentazione falsa e disposto il divieto di prosecuzione dell’attività. Le indagini e la scoperta del centro estetico abusivo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio a seguito di un’attività di controllo mirata, scaturita da indagini su una presunta filiera di trattamenti estetici illegali nella cittadina sul litorale tirrenico. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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