Falsificazione di attestati e esercizio abusivo della professione sono le accuse rivolte a una donna di origini cinesi, titolare di un centro estetico tra i più frequentati di Ladispoli. La scoperta è stata effettuata dagli agenti del Commissariato di P.S. locale, che hanno sequestrato la documentazione falsa e disposto il divieto di prosecuzione dell’attività. Le indagini e la scoperta del centro estetico abusivo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio a seguito di un’attività di controllo mirata, scaturita da indagini su una presunta filiera di trattamenti estetici illegali nella cittadina sul litorale tirrenico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ladispoli, titolare di un noto centro estetico trasformato in "beauty lab" scoperta con l'attestato "clonato"

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