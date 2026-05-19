L’acqua che insegna alla sete consegnata la seconda macchinetta all’istituto comprensivo di Soci

Lo scorso 19 maggio, presso l’istituto comprensivo di Soci, è stata consegnata la seconda macchina per l’erogazione di acqua. L’iniziativa mira a offrire un punto di rifornimento diretto agli studenti, promuovendo l’uso di acqua potabile e riducendo l’impiego di bottiglie di plastica. L’installazione si inserisce in un progetto di miglioramento dei servizi all’interno dell’edificio scolastico, che comprende anche altre attività legate all’ambiente e alla salute degli utenti.

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