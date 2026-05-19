L’acqua che insegna alla sete consegnata la seconda macchinetta all’istituto comprensivo di Soci
Lo scorso 19 maggio, presso l’istituto comprensivo di Soci, è stata consegnata la seconda macchina per l’erogazione di acqua. L’iniziativa mira a offrire un punto di rifornimento diretto agli studenti, promuovendo l’uso di acqua potabile e riducendo l’impiego di bottiglie di plastica. L’installazione si inserisce in un progetto di miglioramento dei servizi all’interno dell’edificio scolastico, che comprende anche altre attività legate all’ambiente e alla salute degli utenti.
Arezzo, 19 maggio 2026 – . Dopo la consegna ufficiale a Bibbiena, ieri mattina è stata consegnata la seconda macchinetta per l’erogazione dell’acqua nella scuola di Bibbiena grazie al progetto “L’acqua che insegna alla sete”. Il progetto promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la ditta S.T.E.I. Srl, prevede l’installazione nelle scuole di due distributori d’acqua a Bibbiena e a Soci. Il percorso unisce educazione ambientale, salute e sostenibilità e ha coinvolto anche 12 aziende del territorio attraverso un percorso di sensibilizzazione e partecipazione che dalle due scuole primarie si estende all’intero territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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