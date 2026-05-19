Laboratori sport urbani e animali al centro commerciale | i weekend gratuiti che animano Casalecchio di Reno

Da bolognatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro commerciale di Casalecchio di Reno si svolgono durante i fine settimana diversi eventi gratuiti dedicati a bambini e famiglie. Sono previsti laboratori, attività di sport urbani e incontri con animali, pensati per offrire momenti di svago senza costi aggiuntivi. Questi appuntamenti si svolgono regolarmente e coinvolgono un pubblico vario, con l’obiettivo di proporre alternative di intrattenimento accessibili e semplici da praticare. La presenza di queste iniziative contribuisce a rendere più vivace il quartiere nel periodo dei weekend.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Negli ultimi anni il modo di vivere il weekend è cambiato parecchio. Sempre più famiglie cercano attività semplici, accessibili e magari gratuite, senza dover organizzare grandi spostamenti o intere giornate fuori porta. Succede soprattutto nelle città e nei comuni dell’hinterland, dove spesso il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation

Video ENG SUB | ?PV?Versatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation

Sullo stesso argomento

Novara, due giorni di sport e dimostrazioni: al centro commerciale tornano gli Sport DaysDopo il successo della prima edizione, venerdì 8 e sabato 9 maggio torna al centro commerciale San Martino2 di Novara Sport Days, l'evento che mette...

L’Arca di Noè in Tour al centro commerciale: due giornate dedicate agli animali da compagniaIl centro commerciale ospita “L’Arca di Noè in Tour”, evento ispirato all’omonima trasmissione Mediaset in onda su Canale 5 e condotta dalla...

casalecchio di reno laboratori sport urbani eLo sport è salute: i campioni di Bologna accendono il Salvemini tra storie di prevenzione, riscatto e passioniAl Salvemini di Casalecchio di Reno Mattia Pavani e Gian Matteo Ramini incontrano gli studenti. Video messaggi di Lorenzo De Silvestri, Alessandro Pajola, Matteo Fantinelli e Pamela Malvina Noutcho Sa ... today.it

Gran Reno, laboratori e sport per l’integrazioneTornei di basket e biliardino, gite e laboratori. Potrebbe diventare un modello da ‘esportare’ anche in altre città alle prese con gli stessi problemi il progetto ’Young Reno’ attivo dalla primavera ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web