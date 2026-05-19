Laboratori sport urbani e animali al centro commerciale | i weekend gratuiti che animano Casalecchio di Reno

Nel centro commerciale di Casalecchio di Reno si svolgono durante i fine settimana diversi eventi gratuiti dedicati a bambini e famiglie. Sono previsti laboratori, attività di sport urbani e incontri con animali, pensati per offrire momenti di svago senza costi aggiuntivi. Questi appuntamenti si svolgono regolarmente e coinvolgono un pubblico vario, con l’obiettivo di proporre alternative di intrattenimento accessibili e semplici da praticare. La presenza di queste iniziative contribuisce a rendere più vivace il quartiere nel periodo dei weekend.

Negli ultimi anni il modo di vivere il weekend è cambiato parecchio. Sempre più famiglie cercano attività semplici, accessibili e magari gratuite, senza dover organizzare grandi spostamenti o intere giornate fuori porta. Succede soprattutto nelle città e nei comuni dell’hinterland, dove spesso il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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