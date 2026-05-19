LA VOLTA BUONA | CATERINA BALIVO SVELA IL SEGRETO DEL SUCCESSO ESCLUSIVA

Da bubinoblog 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trasmissione del primo pomeriggio di Rai1 sta ottenendo risultati positivi in termini di ascolti e ricevendo consensi crescenti tra il pubblico. La conduttrice ha recentemente condiviso alcuni dettagli sul percorso che l’ha portata al successo, sottolineando l’impegno e la costanza necessari per mantenere alta l’attenzione degli spettatori. La conferma della trasmissione per la prossima stagione appare ormai certa, in un momento in cui il programma continua a riscuotere apprezzamenti.

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La Volta Buona, il talk show del primo pomeriggio di Rai1, sta vivendo un’annata di ascolti e consensi in crescita, meritandosi la conferma nella prossima stagione. L’inviato di BubinoBlog Luca Germanò è stato gradito ospite tra il pubblico del salotto di Caterina Balivo e al termine della puntata ha raggiunto la padrona di casa per un bilancio. Bilancio eccellente con punte superiori al 20% di share e, come documentato più volte dalle curve d’ascolto, non lontane dalla concorrenza di Canale 5. Ecco le parole della Balivo: Puntata bella scoppiettante! Andiamo avanti fino alla fine di giugno. Mi raccomando, seguiteci tutti i giorni dalle 14 alle 16 (e da lunedì prossimo dalle 16 alle 16. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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Caterina Balivo - SCOSCIO - La Volta Buona - 13-05-26

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