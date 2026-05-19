La volata di Gualtieri Argento a Courmayeur

Nella corsa tra le montagne di Courmayeur, un ciclista ha conquistato il secondo posto nell’ultima tappa dell’Italia Bike Cup. La gara si è svolta su un percorso impegnativo e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni. La squadra gialloblù della Salus Seregno De Rosa ha ottenuto un risultato di rilievo, con il suo portacolori che si è distinto nel finale, confermando la buona forma della squadra in questa fase della stagione.

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L’Italia Bike Cup continua a tingersi di gialloblù della Salus Seregno De Rosa. Merito del monzese Matteo Jacopo Gualtieri che a Courmayeur firma un altro risultato di peso: secondo posto nella quinta prova della challenge nazionale di mountain bike riservata alla categoria allievi di secondo anno, piazzamento che gli consente di conservare la maglia di leader della classifica provvisoria. Sul tracciato tecnico e selettivo ai piedi del Monte Bianco, il giovane portacolori della Salus Seregno De Rosa ha interpretato la gara con lucidità, restando sempre nelle prime posizioni. L’azione decisiva è maturata quando Gualtieri e il valdostano Michel Careri sono riusciti ad avvantaggiarsi sul resto del gruppo, dando vita a un duello serrato fino all’ultimo giro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La volata di Gualtieri. Argento a Courmayeur ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fondazione Courmayeur: 35 anni di sinergie per la montagnaRenzo Testolin, presidente della Regione Valle d’Aosta, ha confermato oggi il ruolo centrale della Fondazione Courmayeur nel tessuto sociale locale... Courmayeur: torna La Tsapletta tra sport, storia e identità locale? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi protagonisti che decorano la copertina di La Tsapletta? Come hanno celebrato i novant'anni della Scuola di Sci... La volata di Gualtieri. Argento a CourmayeurL’Italia Bike Cup continua a tingersi di gialloblù della Salus Seregno De Rosa. Merito del monzese Matteo Jacopo Gualtieri che a Courmayeur firma un altro risultato di peso: secondo posto nella quinta ... msn.com Non c’è pace per la macrostruttura di Gualtieri, la Lega attacca: Sedici modifiche e una valanga di assunzioniUna realtà finita nel mirino delle opposizioni. In particolare della Lega, che ha fatto i conti in tasca al primo cittadino: in quattro anni, dal 2022 al 2025, sono state ben 16 le modifiche al ... romatoday.it