La Voce del Coraggio al Teatro Argot Studio
In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Dario Fo, il 23 maggio 2026 alle ore 20.00 il Teatro Argot Studio ospiterà “La Voce del Coraggio da Fedayn di Dario Fo e Franca Rame”, spettacolo interpretato da Silviya Stanoeva e diretto da Momchil Alexiev. Il progetto nasce in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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#Charlotte, dalla Francia a Coimbatore un viaggio di coraggio e amore per la Terra. Dar voce al suolo è un gesto potente: , che il tuo viaggio ispiri tanti altri a prendersi cura della nostra casa comune. Forza, il mondo ha bisogno di voci come la tua! #SaveSoi x.com
Voce del ritornello di Subdivisions reddit
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