La Voce del Coraggio al Teatro Argot Studio

Da romatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Dario Fo, il 23 maggio 2026 alle ore 20.00 il Teatro Argot Studio ospiterà “La Voce del Coraggio da Fedayn di Dario Fo e Franca Rame”, spettacolo interpretato da Silviya Stanoeva e diretto da Momchil Alexiev. Il progetto nasce in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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