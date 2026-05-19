La via del mandala - Corso base con Shanti Tozzi

Torna La Via del Mandala insieme a Shanti Tozzi: una giornata di meditazione creativa e trasformazione interiore, per ritrovare centratura, presenza e ascolto attraverso forme e colori. Nel Mandala non parti da un foglio vuoto. C’è una struttura che accoglie, un centro che guida. Da lì il segno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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