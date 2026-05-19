La vendita di droga non va a buon fine e spunta un coltello | due denunce

Due persone sono state denunciate dopo un episodio avvenuto in via Venti Settembre, dove i carabinieri sono intervenuti in seguito a una lite tra due uomini. La discussione sarebbe nata da una presunta cessione di marijuana, ma la vendita non si sarebbe conclusa con successo. Durante le verifiche, sono stati sequestrati della sostanza stupefacente e un coltello. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. Le forze dell’ordine hanno portato avanti i rilievi e le verifiche del caso.

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