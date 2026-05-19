La vendita di droga non va a buon fine e spunta un coltello | due denunce
Due persone sono state denunciate dopo un episodio avvenuto in via Venti Settembre, dove i carabinieri sono intervenuti in seguito a una lite tra due uomini. La discussione sarebbe nata da una presunta cessione di marijuana, ma la vendita non si sarebbe conclusa con successo. Durante le verifiche, sono stati sequestrati della sostanza stupefacente e un coltello. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. Le forze dell’ordine hanno portato avanti i rilievi e le verifiche del caso.
In via Venti Settembre i carabinieri ricostruiscono una lite nata da una presunta cessione di marijuana: sequestrati sostanza stupefacente e un coltello. Un intervento nel cuore del centro si è concluso con la denuncia in stato di libertà di un uomo di 46 anni residente a Borgonovo Val Tidone e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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2 L’attacco segue episodi analoghi sempre nella stessa zona, l’area di Moulins (settore occidentale della città), dove ci sono numerosi punti di vendita di droga. x.com
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