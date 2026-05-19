La tragedia nella caserma dell’Arma Il pm convoca i genitori in procura
Nella giornata del 19 maggio 2026, si è appreso che i genitori di un giovane carabiniere di 25 anni, morto suicida il 22 aprile all’interno del comando provinciale della Spezia, saranno chiamati a comparire in Procura nei prossimi giorni. La decisione è stata presa nell’ambito delle indagini avviate per chiarire le circostanze del gesto. La caserma rimane al centro dell’attenzione, mentre si attendono sviluppi sulle eventuali responsabilità e sui motivi che hanno portato alla tragedia.
La Spezia, 19 maggio 2026 – Saranno convocati nei prossimi giorni in Procura i genitori del giovane carabiniere di 25 anni suicidatosi il 22 aprile scorso con un colpo di pistola all’interno del comando provinciale della Spezia. Il sostituto procuratore Monica Burani, che indaga nell’ambito del fascicolo per induzione ai suicidio aperto contro ignoti all’indomani della tragedia, ha accolto la richiesta avanzata nei giorni scorsi dagli avvocati che assistono la famiglia, i legali Gaetano e Raffaele Crisileo. La famiglia sin da subito ha chiesto di fare chiarezza sulla tragedia, ritenendo che il gesto del figlio fosse stato in qualche modo provocato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L'Adieu - Téléfilm Complet - Drame Historique - Thomas JOUANNET & Mélanie DOUTEY - FP
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