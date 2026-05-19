La tragedia nella caserma dell’Arma Il pm convoca i genitori in procura

Nella giornata del 19 maggio 2026, si è appreso che i genitori di un giovane carabiniere di 25 anni, morto suicida il 22 aprile all’interno del comando provinciale della Spezia, saranno chiamati a comparire in Procura nei prossimi giorni. La decisione è stata presa nell’ambito delle indagini avviate per chiarire le circostanze del gesto. La caserma rimane al centro dell’attenzione, mentre si attendono sviluppi sulle eventuali responsabilità e sui motivi che hanno portato alla tragedia.

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