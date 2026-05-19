La torinese Sigit nuova proprietaria di Speedline | Cospicui investimenti
La società torinese Sigit ha acquisito la proprietà di Speedline, azienda con sede a Santa Maria di Sala specializzata nella produzione di cerchi in lega di alta gamma. Con questa operazione, la società annuncia l’intenzione di effettuare ingenti investimenti per rilanciare la produzione e il business dell’azienda. La transazione segna un passo importante per Speedline, che aveva subito un processo di deindustrializzazione e ora si prepara a riprendere le attività produttive.
Ora il rilancio della Speedline di Santa Maria di Sala, società che produce cerchi in lega di alta gamma finita in un complesso caso di deindustrializzazione tentata, può davvero partire. Sigit, gruppo italiano con sede a Chivasso (Torino) attivo nella progettazione e produzione di componenti in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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