La torinese Sigit nuova proprietaria di Speedline | Cospicui investimenti

La società torinese Sigit ha acquisito la proprietà di Speedline, azienda con sede a Santa Maria di Sala specializzata nella produzione di cerchi in lega di alta gamma. Con questa operazione, la società annuncia l’intenzione di effettuare ingenti investimenti per rilanciare la produzione e il business dell’azienda. La transazione segna un passo importante per Speedline, che aveva subito un processo di deindustrializzazione e ora si prepara a riprendere le attività produttive.

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