La Tav Treviglio completa il capolavoro | vittoria a Latina serie ribaltata e qualificazione in semifinale

La TAV Treviglio ha ottenuto una vittoria importante a Latina, chiudendo così la serie con un risultato favorevole e assicurandosi l'accesso alle semifinali dei playoff. La squadra ha portato a termine un percorso di recupero, ribaltando il punteggio accumulato nelle partite precedenti. La vittoria consente alla formazione di proseguire il cammino nel torneo, mentre Latina conclude la sua avventura nei playoff. La partita si è conclusa con il risultato che ha deciso l'esito della serie.

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La TAV Treviglio vince la bella, completa il ribaltone della serie con Latina e vola in semifinale playoff. Tornati dalla prima trasferta con un doppio ko, i biancoverdi ritrovano energie e gioco nelle due gare casalinghe e nella sfida decisiva in terra pontina conducono per 40?. Il finale di 53-63 in gara5 è frutto di una difesa impenetrabile che lancia il quintetto di Villa alla semifinale playoff con la Pallacanestro Montecatini. Il tecnico biancoverde fotocopia il solito starting-five con Morina, Restelli, Reati, Zanetti e Agostini. Gramenzi ripropone la partenza di gara4 con Gallo, Pellizzari, Chiti, Sacchetti e Nwohuocha. Zanetti apre con un 2+1, ma a condurre le danze sono le difese: si segna col contagocce. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Tav Treviglio tiene viva la serie sfruttando il fattore campo: battuta Latina in gara-3La TAV Treviglio sfrutta il fattore campo, comanda gara3 e prolunga la serie dei quarti di finale con Latina. Tav Treviglio cede anche in gara-2 contro Latina, serie appesa a un filoLa Tav Treviglio regge solo metà gara ed è nuovamente battuta da Latina, che ora conduce 2-0 la serie dei quarti di finale. Serata decisiva, lunedì 18 maggio, per la Tav Treviglio che, alle 20,30, sul campo di Cisterna, sfiderà Latina in gara5 dei quarti di finale dei playoff: chi vince approda in semifinale, chi perde è fuori. x.com La Tav Treviglio completa il capolavoro: vittoria a Latina, serie ribaltata e qualificazione in semifinaleDal 2-0 al 2-2 la rimonta costruita in casa, poi il colpo decisivo in trasferta per completare l'opera. Ora è sfida alla T Gema Montecatini. Si comincia in Toscana giovedì ... bergamonews.it La Tav Treviglio senza alternative: deve battere Latina per la semifinaleSerata decisiva, lunedì 18 maggio, per la Tav Treviglio che, alle 20,30, sul campo di Cisterna, sfiderà Latina in gara5 dei quarti di finale dei playoff: chi vince approda in semifinale, chi perde è f ... ecodibergamo.it