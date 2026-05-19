La Svolta 2.0 droga sullo sfondo di un omicidio Il verdetto | una sola condanna
Il processo legato all'inchiesta antidroga “La Svolta 2.0” si è concluso con una sola condanna. L'indagine aveva portato all'identificazione di un ampio giro di spaccio di sostanze stupefacenti, con il reato di omicidio come sfondo di una vicenda legata al traffico illecito. Durante le udienze, sono stati ascoltati numerosi testimoni e sono stati presentati vari elementi di prova. La sentenza definitiva ha stabilito la condanna di un solo imputato, mentre gli altri sono stati assolti o il procedimento è stato archiviato.
MELISSANO - Si chiude con una sola condanna il processo scaturito dalla complessa inchiesta antidroga “La Svolta 2.0” che rappresenta il capitolo successivo dell’omonima operazione nata per fare luce sull’omicidio di Francesco Fasano, il 22enne di Melissano ucciso con un colpo di pistola alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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