La Svolta 2.0 droga sullo sfondo di un omicidio Il verdetto | una sola condanna

Il processo legato all'inchiesta antidroga “La Svolta 2.0” si è concluso con una sola condanna. L'indagine aveva portato all'identificazione di un ampio giro di spaccio di sostanze stupefacenti, con il reato di omicidio come sfondo di una vicenda legata al traffico illecito. Durante le udienze, sono stati ascoltati numerosi testimoni e sono stati presentati vari elementi di prova. La sentenza definitiva ha stabilito la condanna di un solo imputato, mentre gli altri sono stati assolti o il procedimento è stato archiviato.

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