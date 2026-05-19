Un giovane atleta ha conquistato titoli sia in Spagna che in Francia, facendo parlare di sé per le sue vittorie in ambedue i paesi. Si chiama Dro e, quest’anno, potrebbe accumulare più trofei che lettere nel suo nome. Originario di una nazione, è stato messo sotto i riflettori dal suo allenatore nel club catalano, prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain in circostanze che hanno generato discussioni sul mercato. La sua carriera si muove tra successi e cambi di maglia, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio.

Histoire Dro, campione sia di Francia che di Spagna Qualcuno ci scherza su: potrebbe finire l'anno con più titoli vinti che lettere nel nome, visto che ha ancora una finale di Champions da giocare. Ma se le coppe si passa dal contarle al pesarle pare ancora più grossa l'impresa di Dro, all'anagrafe Pedro Fernandez Sarmiento, campione 2025-26 di Spagna (dove ha vinto anche la Supercoppa) e di Francia. Come ci è riuscito? Passando dal Barcellona al Psg il 26 gennaio scorso. Il regolamento della Liga dice che può esserne considerato vincitore chi è regolarmente tesserato con la squadra che la vince e ci gioca almeno un minuto, e lui quest'anno con Flick ne ha giocati ben 89 sparsi su quattro partite di campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La strana storia di un ragazzo campione sia di Spagna che di Francia

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