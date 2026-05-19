La stagione più pazza degli ultimi 40 anni in Scozia

Nell’ultima giornata della Scottish Premier Division 198586 si affrontano Dundee e Hearts. Gli ospiti sono in testa e bastano loro un pareggio per laurearsi campioni. La partita si svolge in un’atmosfera tesa, con entrambe le squadre che cercano il risultato decisivo. La sfida rappresenta il momento cruciale di quella stagione, in cui tutto si decide negli ultimi minuti. La partita rimane nella memoria per l’importanza del risultato e per il suo svolgimento emotivamente intenso.

All’ultima giornata della Scottish Premier Division 198586 si gioca Dundee-Hearts. Gli ospiti sono primi e hanno bisogno di un punto per vincere il campionato. Sono un club piccolo, che non vince il titolo dal 1960 e che non ci va vicino dal 1965, quando l’ha perso all’ultima giornata. Negli Hearts c’è entusiasmo, lo 0-0 regge a lungo, ma all’83’ e all’87’ due gol del subentrato Albert Kidd spengono i sogni di gloria. Gli Hearts chiudono a pari punti con il Celtic, ma perdono il campionato per la differenza reti, gettando i tifosi “Maroons” in un dolore da cui non si riprenderanno. Il 16 maggio 2026, esattamente 40 anni dopo, gli Hearts perdono di nuovo il campionato all’ultima giornata a vantaggio del Celtic, al termine di una stagione memorabile che li ha visti per 250 giorni in vetta. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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