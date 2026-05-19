Dell’anno di Jamie Vardy a Cremona resterà di sicuro una traccia televisiva e forse parecchi rimpianti per averlo ritrovato in campo troppo tardi. Per i patiti del genere, ecco la chicca: si chiamerà "I Vardys" la docu-serie che in autunno uscirà sulla piattaforma britannica Itv in cui verrà raccontata la vita della famiglia dell’ex Leicester tra il lago di Garda e il Torrazzo. Un progetto che ha coinvolto Jamie ma anche e soprattutto la moglie Becky, volto noto della tv inglese, presenza fissa allo Zini e motore inesauribile di tutti gli affari che ruotano attorno all’ex Califfo della Premier. Un anno speso a conoscere, scoprire e poi raccontare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La stagione di "StradiVardy": gol, violini, la villa sul lago e una docu-serie tutta su di lui

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Toro 1976. Lassù qualcuno ti ama”: su Sky Sport e NOW la docu-serie sul settimo Scudetto granata. Primo episodio il 15 maggioA cinquant’anni dal settimo e ultimo Scudetto del Torino, Sky Sport porta sul piccolo schermo una produzione originale dedicata a...

Giallo a tinte italiane su Disney+: arriva “Delitto sul Lago di Garda”, la serie tratta dal bestseller di Tom HindleDisney+ ha ufficializzato l’avvio della produzione di una nuova serie originale italiana, intitolata provvisoriamente Delitto sul Lago di Garda.