La stagione di StradiVardy | gol violini la villa sul lago e una docu-serie tutta su di lui

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dell’anno di Jamie Vardy a Cremona resterà di sicuro una traccia televisiva e forse parecchi rimpianti per averlo ritrovato in campo troppo tardi. Per i patiti del genere, ecco la chicca: si chiamerà "I Vardys" la docu-serie che in autunno uscirà sulla piattaforma britannica Itv in cui verrà raccontata la vita della famiglia dell’ex Leicester tra il lago di Garda e il Torrazzo. Un progetto che ha coinvolto Jamie ma anche e soprattutto la moglie Becky, volto noto della tv inglese, presenza fissa allo Zini e motore inesauribile di tutti gli affari che ruotano attorno all’ex Califfo della Premier. Un anno speso a conoscere, scoprire e poi raccontare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La stagione di "StradiVardy": gol, violini, la villa sul lago e una docu-serie tutta su di lui
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