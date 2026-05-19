Un paziente ricoverato presso l’ospedale Maggiore di Modena ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto grave a seguito di una tentata strage. È stato possibile per lui incontrare i figli e gli altri familiari, portando un momento di conforto in una situazione complessa. La stessa struttura ospedaliera ha comunicato che un altro dei feriti coinvolti nell’incidente si è svegliato e ha ripreso coscienza. La vicenda ha attirato l’attenzione di tutta la comunità locale.

Ha aperto gli occhi e ha potuto incontrare i suoi figli e gli altri familiari. Ha ripreso conoscenza uno dei feriti della tentata strage di Modena, attualmente ricoverato all’ ospedale Maggiore. Lo fa sapere Carlo Coniglio, responsabile della Rianimazione del nosocomio. Il 55enne è ricoverato in Rianimazione con la moglie, anche lei ferita gravemente durante l’attentato. Per entrambi "le condizioni lentamente migliorano – spiega Coniglio – in particolare per l’uomo, che gradualmente ha ripreso coscienza. Pian piano migliora, le sue funzioni vitali sono stabilizzate. Contiamo ancora di mantenere il monitoraggio, però sicuramente il trend è positivo e ci lascia ottimisti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La speranza al Maggiore. Il padre si è svegliato e ha incontrato i figli

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