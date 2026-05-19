La Sensia ha ritrovato se stessa

Si è conclusa domenica la 642esima edizione della Sensia, la fiera più antica di Lombardia che si svolge a Voghera. Questa manifestazione, che si tiene ogni anno, ha visto la partecipazione di numerosi espositori e visitatori provenienti da diverse regioni. La fiera, che si tiene tradizionalmente nel mese di ottobre, rappresenta un appuntamento fisso per il settore e richiama un pubblico vario, interessato alle varie offerte e novità presentate.

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