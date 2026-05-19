La Sensia ha ritrovato se stessa
Si è conclusa domenica la 642esima edizione della Sensia, la fiera più antica di Lombardia che si svolge a Voghera. Questa manifestazione, che si tiene ogni anno, ha visto la partecipazione di numerosi espositori e visitatori provenienti da diverse regioni. La fiera, che si tiene tradizionalmente nel mese di ottobre, rappresenta un appuntamento fisso per il settore e richiama un pubblico vario, interessato alle varie offerte e novità presentate.
Si è chiusa domenica la 642esima edizione della Sensia, la fiera più antica di Lombardia che si tiene a Voghera. Quest’anno sono stati presenti 250 bancarelle, 51 giostre, 55 stalli negli stand e 20 operatori agricoli. Soddisfatto il sindaco Paola Garlaschelli: "Quello che portiamo a casa non è solo un bilancio di presenze o di eventi riusciti quanto piuttosto la sensazione di comunità che si tocca con mano e che nessun dato statistico riesce a restituire pienamente. Questa manifestazione, negli ultimi anni, ha ritrovato sé stessa. Abbiamo lavorato per rispettarne le radici più profonde e al tempo stesso per renderla capace di parlare a pubblici diversi, con aspettative diverse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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