Recentemente, è stato scoperto che molte ricerche scientifiche pubblicate online sono false, anche se ancora accessibili al pubblico. Questi studi vengono utilizzati come base per le linee guida cliniche, influenzando le decisioni sui farmaci e le terapie. La diffusione di queste informazioni ingannevoli avviene in un contesto in cui la scienza sembra più orientata alla tutela di marchi e prodotti che alla verità. L'impiego dell'intelligenza artificiale sembra essere uno strumento a supporto di questo processo.

E’ arrivata la certificazione. The Lancet, una delle riviste più prestigiose del pianeta, pubblica uno studio mastodontico, passando al setaccio 2,5 milioni di articoli biomedici e scoprendo una montagna di citazioni false: titoli inventati, studi citati inesistenti, referenze altrettanto farlocche partorite da intelligenze artificiali. Come in una progressione inarrestabile. La parte grottesca riguarda il metodo. Le false citazioni sembrano vere con titoli plausibili, anche con autori reali, date credibili e riviste autentiche. Un revisore poco preparato alla materia o distratto non nota nulla. Un direttore editoriale sepolto da manoscritti da leggere firma e passa oltre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La scienza è diventata un logo per venderci merci. Lo scopre The Lancet, e così le ricerche false sono finite dentro linee guida cliniche per venderci farmaci e terapie

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