La Ruota della Fortuna in tour per l’Italia? Gerry Scotti | Non lo escludo

Da tivvusia.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, è stato condiviso un retroscena che ha suscitato interesse tra gli spettatori di Canale 5. In quella circostanza, Gerry Scotti ha lasciato intendere la possibilità che lo show possa tornare in tour per l’Italia, senza però confermarlo ufficialmente. La discussione ha attirato l’attenzione sul futuro del programma, che ha avuto diverse edizioni nel passato, e il conduttore ha espresso apertura verso questa eventualità.

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Nel corso dell’ultima puntata de La Ruota della Fortuna è emerso un retroscena inedito che ha immediatamente incuriosito il pubblico di Canale 5. Durante una conversazione in studio con Samira Lui sulle bellezze italiane, Gerry Scotti si è lasciato sfuggire un dettaglio mai raccontato prima sul futuro del celebre game show dell’access prime time Mediaset. Il conduttore ha infatti rivelato che, per un periodo, si era pensato di trasformare il programma in un vero e proprio tour itinerante nelle piazze italiane. L’idea del tour estivo in tutta Italia. Parlando con leggerezza durante la puntata, Gerry Scotti ha confessato che tra i progetti presi in considerazione dalla produzione c’era anche quello di portare La Ruota della Fortuna fuori dagli studi televisivi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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