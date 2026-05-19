La Ruota della Fortuna in tour per l’Italia? Gerry Scotti | Non lo escludo

Durante l’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, è stato condiviso un retroscena che ha suscitato interesse tra gli spettatori di Canale 5. In quella circostanza, Gerry Scotti ha lasciato intendere la possibilità che lo show possa tornare in tour per l’Italia, senza però confermarlo ufficialmente. La discussione ha attirato l’attenzione sul futuro del programma, che ha avuto diverse edizioni nel passato, e il conduttore ha espresso apertura verso questa eventualità.

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