La rivolta a Trezzano | No alla mega cabina Il progetto va rivisto

A Trezzano, la popolazione e le autorità locali si sono opposte con fermezza alla costruzione di una grande cabina elettrica nel quartiere Marchesina, destinata a servire quattro data center. Il Comune ha espresso la volontà di fermare il progetto, ritenendo necessario un riesame della proposta. La questione riguarda la realizzazione di una sottostazione di Terna su un’area di circa 67mila metri quadrati, che ha suscitato forti reazioni tra cittadini e amministratori.

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Tutti d’accordo: è necessario contrastare "in ogni modo, la realizzazione della sottostazione elettrica Terna ", scrivono dal Comune di Trezzano, dove dovrebbe sorgere la cabina elettrica (67mila mq, quartiere Marchesina) a servizio di 4 data center. Nei giorni scorsi, il consigliere Giuseppe Russomanno, delegato dal sindaco Giuseppe Morandi, ha convocato "i rappresentanti di tutti i gruppi per affrontare il tema – spiegano i consiglieri –. Si provvederà alla nomina di un tecnico per affiancare il Comune nel confronto con gli enti superiori. Le diverse forze politiche hanno contattato i propri interlocutori, in Regione e Parlamento, per avere supporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rivolta a Trezzano: "No alla mega cabina. Il progetto va rivisto" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trezzano, è scontro sul progetto Terna: “Diciamo no alla cabina elettrica”Trezzano sul Naviglio (Milano) – Tutti d’accordo: maggioranza, opposizione e cittadini sono contrari al progetto di Terna per realizzare una stazione... Rometta, esposto contro la mega antenna: cittadini in rivolta? Cosa sapere Il Comitato Tutela del Territorio ha presentato esposto contro l'antenna in Via Falcone-Borsellino.