La risposta della Ue alla crisi | arrangiatevi

Dopo le richieste di maggiore flessibilità nei vincoli contro il caro energia, un portavoce della Commissione Europea ha affermato che le risorse disponibili sono ingenti. La risposta arriva in un momento di tensioni tra i paesi membri, con alcune nazioni che chiedono interventi più decisi per affrontare la crisi energetica. La discussione si inserisce in un quadro di negoziati tra istituzioni europee e governi nazionali, mentre le risorse comunitarie vengono considerate per sostenere le misure di risposta.

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«Le risorse a disposizione sono ingenti», dice un portavoce della Commissione dopo che Giorgia Meloni aveva chiesto vincoli più flessibili contro il caro energia. La partita non è chiusa, l’Italia cerca sponde a Berlino e Parigi. Matteo Salvini: «Altrimenti andiamo avanti da soli». La lettera del premier Giorgia Meloni al presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, con la richiesta di estendere le deroghe del Patto di stabilità, ora previste per la difesa, anche alle spese per contrastare il caro energia, resta con tutto il suo significato sui tavoli della politica comunitaria. Ma per ora le risposte sono di fatto negative, del tipo: quello che si può fare è sul tavolo, non chiederci altro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La risposta della Ue alla crisi: arrangiatevi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Full MovieThe CEO is mistaken for a scammer and beaten up by his future mother-in-law Sullo stesso argomento Ecco la doppia risposta dell’Ue alla crisi energeticaLa risposta dell’Ue alla crisi energetica, figlia del caos a Hormuz, si ritrova in due provvedimenti: consentire alle compagnie di combustibili... AccelerateEu, la risposta dell’Ue alla crisi energetica: ecco le misure previsteRoma, 22 aprile 2026 – Rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri nella gestione della crisi energetica, intervenendo sul riempimento degli... Senza un'agricoltura forte non c'è pace stabile. In questi tempi di poli-crisi, l'agricoltura rappresenta il pilastro della sicurezza alimentare. Dall'UE serve una risposta forte, immediata, concreta @masgiansanti a Cipro per l'informal meeting dell'agricoltura x.com La presidenza del Consiglio UE attiva il dispositivo di monitoraggio sull’HantavirusLa presidenza del Consiglio UE attiva il dispositivo di monitoraggio sull'Hantavirus. Per l'ECDC, il rischio resta molto basso ... eunews.it Guerra in Iran, Giorgetti: se la crisi continua risposta Ue su extra-profitti e stop al Patto di StabilitàIl governo Meloni si appresta ad aggiornare le proprie previsioni macroeconomiche nella medesima direzione seguita dai principali organismi internazionali e dai previsori nazionali, ossia a ribasso. milanofinanza.it