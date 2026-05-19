La radiodiagnostica spostata nel nuovo ospedale con strumenti d' avanguardia e intelligenza artificiale
Il 18 maggio è stato completato il trasferimento della Radiodiagnostica Programmata nel nuovo ospedale di Pordenone. La struttura è gestita dalla dottoressa Marina Ratti e fa parte del Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Diagnostica per Immagini. La nuova sede è dotata di strumenti di ultima generazione e di sistemi di intelligenza artificiale. La radiodiagnostica rappresenta un punto centrale per le attività diagnostiche dell’ospedale.
È stata trasferita il 18 maggio la Radiodiagnostica Programmata nel Nuovo Ospedale di Pordenone. La struttura, diretta dalla dottoressa Marina Ratti e afferente al Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Diagnostica per Immagini, rappresenta un nodo strategico per la presa in carico diagnostica. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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