La radiodiagnostica spostata nel nuovo ospedale con strumenti d' avanguardia e intelligenza artificiale

Da pordenonetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 maggio è stato completato il trasferimento della Radiodiagnostica Programmata nel nuovo ospedale di Pordenone. La struttura è gestita dalla dottoressa Marina Ratti e fa parte del Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Diagnostica per Immagini. La nuova sede è dotata di strumenti di ultima generazione e di sistemi di intelligenza artificiale. La radiodiagnostica rappresenta un punto centrale per le attività diagnostiche dell’ospedale.

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È stata trasferita il 18 maggio la Radiodiagnostica Programmata nel Nuovo Ospedale di Pordenone. La struttura, diretta dalla dottoressa Marina Ratti e afferente al Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Diagnostica per Immagini, rappresenta un nodo strategico per la presa in carico diagnostica. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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