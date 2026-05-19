La priorità resta creare lavoro

Dopo quasi dieci anni, un ex sindaco di Monteleone torna a partecipare attivamente alla vita amministrativa del paese. Ha annunciato l’intenzione di riaprire il municipio alla comunità, con l’obiettivo di favorire un coinvolgimento più diretto dei cittadini nelle questioni locali. La priorità che si è prefissato riguarda la creazione di nuovi posti di lavoro, un tema che ha sempre caratterizzato il suo impegno pubblico. La riapertura del municipio rappresenta un passo importante in questa direzione.

L’ex sindaco Vittorio Paci, dopo circa 10 anni si riaffaccia alla vita amministrativa di Monteleone, l’intento è riaprire il municipio alla comunità. Cosa l’ha spinta a ricandidarsi? Pensavo che i due mandati effettuati fossero stati sufficienti, ma le persone mi hanno spinto a ripresentarmi, la popolazione non sa praticamente più nulla di quello che avviene in Comune. Oggi l’attività gestita dalle mie figlie, mi consente di avere più tempo da dedicare all’attività amministrativa, cosi ho deciso di ripresentarmi appoggiato da una squadra affiatata". Quali i punti cardine? "Prima di poter fare promesse, credo che sarà importante capire in che condizioni si trova il Comune: disponibilità economica, progetti in itinere, solo dopo potremo fare delle valutazioni serie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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PRIORITÀ QUOTIDIANE: come creare ordine interiore e agire con presenza

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