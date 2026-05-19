La polizia corre per le malate oncologiche

Durante l’evento “RideBeat The Race 2026” all’Autodromo Nazionale di Monza, la polizia di Stato ha partecipato con due squadre. L’iniziativa ha visto la presenza di forze dell’ordine che hanno corso su moto durante la manifestazione. L’evento è dedicato alle persone affette da malattie oncologiche e coinvolge diverse realtà, tra cui le forze dell’ordine, che hanno preso parte alla giornata con l’obiettivo di sostenere la causa.

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La polizia di Stato protagonista alla “ RideBeat The Race 2026 ” con due squadre all’ Autodromo Nazionale di Monza. Domenica i poliziotti hanno partecipato con due proprie squadre alla manifestazione ciclistica organizzata dall’Associazione “ Cancro Primo Aiuto ETS ODV ”, con l’obiettivo di sostenere il “ Progetto Parrucche ”, iniziativa dedicata alle persone in trattamento oncologico. L’evento, che ha richiamato numerosi team appartenenti alle strutture sanitarie, ospedaliere, associative e alle Forze dell’ordine, ha rappresentato un importante momento di sport, solidarietà e partecipazione. Le due squadre della polizia si sono classificate rispettivamente al primo e al secondo posto, confermando l’elevato livello di preparazione e affiatamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La polizia corre per le malate oncologiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cura del verde, via le piante malateTerminati i lavori di potatura delle piante, con l’arrivo della bella stagione riparte la manutenzione delle aree verdi pubbliche in tutti i... Leggi anche: Al San Gerardo si fa (anche) la manicure: l'iniziativa pensata per le donne malate di tumore La polizia corre per le malate oncologicheLa polizia di Stato protagonista alla RideBeat The Race 2026 con due squadre all’Autodromo Nazionale di Monza. Domenica i ... ilgiorno.it Nel 2024 si è convertita all’islam per sposare un islamico. Nel 2026, davanti all’ennesimo abuso, è corsa alla stazione di polizia per sfuggire alla violenza e alle regole coraniche imposte in casa dal coniuge musulmano. Ma mi raccomando, continuate a dire c x.com Incidente a Sunderland, Massachusetts, coinvolgendo una mucca, ferisce 11 persone reddit La Subaru blu della Polizia Penitenziaria a Ventimiglia, un viaggio verso la solidarietàLa Subaru blu della Polizia Penitenziaria a Ventimiglia, un viaggio verso la solidarietà Al 10° Memorial Simone Terrana la Polizia ... poliziapenitenziaria.it