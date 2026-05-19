La poesia sbarca Cesenatico con il festival Dove ci conduce questo suono
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Dopo il successo della prima edizione, torna “Dove ci conduce questo suono – Cesenatico Poesia Festival”, in programma dal 24 al 27 giugno 2026. Quattro giorni dedicati alla poesia e alle sue molteplici forme, tra reading, musica, laboratori e incontri, che animeranno Casa Moretti e diversi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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