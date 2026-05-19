La poesia sbarca Cesenatico con il festival Dove ci conduce questo suono

Dopo il successo della prima edizione, torna “Dove ci conduce questo suono – Cesenatico Poesia Festival”, in programma dal 24 al 27 giugno 2026. Quattro giorni dedicati alla poesia e alle sue molteplici forme, tra reading, musica, laboratori e incontri, che animeranno Casa Moretti e diversi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Stefano De Martino conduce Sanremo 2027, il Festival che sarà (e che ci aspettiamo)

La poesia torna in scena: nasce il primo Festival nazionale del Teatro di PoesiaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.