La passeggera era la cocaina | mezzo chilo nascosto sotto il sedile della Renault

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Bolzano con mezzo chilo di cocaina nascosta sotto il sedile della sua auto. I poliziotti hanno trovato la sostanza dopo aver smontato i bulloni del sedile, notando poi il nervosismo dell’uomo e l’indirizzo falso fornito agli agenti. La droga, nascosta in modo da essere difficile da individuare, è stata sequestrata durante un controllo di routine. L’arresto si è verificato nel corso di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

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