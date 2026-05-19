Oggi si sono svolti diversi eventi a Milano, tra cui un intervento di Calenda che ha espresso chiaramente le sue preferenze politiche, rivelando una certa avversione verso alcuni esponenti del centrodestra. Inoltre, si sono ricordati i trent’anni dalla scomparsa di Pannella, con iniziative dedicate al suo operato. Nel corso della giornata sono circolate anche alcune pillole di notizie, tra cui aggiornamenti su questioni politiche e sociali che coinvolgono diversi protagonisti locali.

Non sopporta né Maurizio Lupi né Licia Ronzulli: Carlo Calenda ha i suoi gusti, e chi lo vuole convincere a far parte del centrodestra nella futura corsa per conquistare Palazzo Marino sa che deve faticare parecchio. Però, dalle parti meloniane, c’è chi sta pensando a un colpo a effetto: «Ma se proponessimo proprio a Calenda di candidarsi a sindaco di Milano?». Pare una provocazione, che però servirebbe a fare chiarezza sull’alleanza da costruire in vista delle Politiche del 2027. Il leader di Azione, che resta un interlocutore strategico per il centrodestra a Milano, ha posto un veto alla candidatura di Lupi. Sponsorizzato da Ignazio La Russa, il leader di Noi Moderati ha recentemente incassato un timido sì pure da Ronzulli ma non dalla Lega. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La partita milanese di Calenda, il ricordo di Pannella e le altre pillole del giorno

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