La Padova dei Carraresi al calar del sole

Quando il sole comincia a calare, le vie del centro storico di Padova si svuotano lentamente e l’atmosfera si trasforma. La città, che durante il giorno è animata dal traffico e dai passanti, si prepara a entrare in un nuovo ritmo serale. Le luci si accendono lungo le piazze e le strade, creando un’atmosfera più tranquilla. La zona, conosciuta come la Padova dei Carraresi, si prepara a vivere le ore serali con meno movimento rispetto alle ore diurne.

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