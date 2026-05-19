La Padova dei Carraresi al calar del sole
Quando il sole comincia a calare, le vie del centro storico di Padova si svuotano lentamente e l’atmosfera si trasforma. La città, che durante il giorno è animata dal traffico e dai passanti, si prepara a entrare in un nuovo ritmo serale. Le luci si accendono lungo le piazze e le strade, creando un’atmosfera più tranquilla. La zona, conosciuta come la Padova dei Carraresi, si prepara a vivere le ore serali con meno movimento rispetto alle ore diurne.
Quando il caldo della giornata si abbassa e il centro storico inizia lentamente a svuotarsi, Padova cambia atmosfera. Le luci si riflettono sulle pietre antiche, le vie diventano più silenziose e la città sembra restituire tracce del suo passato medievale. Sarà proprio in quell’ora sospesa tra il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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