La nuova legge sul tabacco parte tra critiche interne e la lettera di scienziati contrari

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica riguardante la revisione della Direttiva sui prodotti del tabacco, nota come TPD. L'iniziativa, annunciata lunedì scorso, mira ad aggiornare le norme esistenti per includere prodotti recenti come le sigarette elettroniche e le bustine di nicotina. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti all’interno dell’Unione, con alcune critiche provenienti da settori interni e una lettera firmata da scienziati contrari alle modifiche proposte.

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La Commissione Europea ha compiuto lunedì scorso un passo importante verso la revisione della Direttiva sui prodotti del tabacco (TPD), aprendo una consultazione pubblica per adattare la normativa ai nuovi prodotti come le sigarette elettroniche o le bustine di nicotina. L’obiettivo, secondo Bruxelles, è aggiornare il quadro normativo per rispondere “rapidamente” all’evoluzione del mercato e rafforzare la protezione dei gruppi vulnerabili, in particolare i giovani, all’interno della strategia per arrivare a una generazione libera dal fumo entro il 2040. Tuttavia, questa iniziativa arriva in un contesto di crescente polemica sulla qualità delle prove su cui si basa la futura regolamentazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La nuova legge sul tabacco parte tra critiche interne e la lettera di scienziati contrari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Tabacco, la probabile stretta dell’Ue genera dubbi e criticheLa nuova offensiva normativa europea contro il tabacco e i prodotti contenenti nicotina nasce già sotto il segno delle polemiche. UK, stop definitivo al tabacco: la legge che cambia il futuroIl governo del Regno Unito ha approvato un provvedimento legislativo senza precedenti che impedirà l’acquisto di tabacco a chiunque sia nato dal 1°... Emiliano: La nuova legge sul randagismo è finalmente realtàIl presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su FB: La nuova legge sul randagismo è finalmente realtà. Abbiamo incontrato le associazioni pugliesi che, ogni giorno, si prendono cura dei ... affaritaliani.it Webinar | 19 maggio 2026 | ore 16.30 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, @inail_gov e @normeUNI presentano la nuova piattaforma per la libera consultazione delle norme tecniche UNI in materia di #salute e #sicurezza sul #lavoro, prevista da x.com Pannelli solari sui campi lodigiani, rischio di una crescita incontrollata: la nuova legge non ci mette al riparoPresidente Santantonio, la nuova legge regionale sulle aree idonee tenta di mettere ordine nel proliferare di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici in Lombardia. Come la considera nel suo insie ... ilcittadino.it