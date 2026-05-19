La nuova direttiva sul tabacco parte tra critiche interne e la lettera di scienziati contrari

La Commissione Europea ha avviato lunedì scorso una consultazione pubblica per rivedere la Direttiva sui prodotti del tabacco, con l’obiettivo di aggiornare le norme relative a nuovi prodotti come le sigarette elettroniche e le bustine di nicotina. La mossa ha ricevuto reazioni contrastanti: alcune critiche interne si sono fatte sentire, mentre un gruppo di scienziati ha inviato una lettera di opposizione alla revisione. La discussione riguarda principalmente le regolamentazioni sui prodotti alternativi al tabacco tradizionale.

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La Commissione Europea ha compiuto lunedì scorso un passo importante verso la revisione della Direttiva sui prodotti del tabacco (TPD), aprendo una consultazione pubblica per adattare la normativa ai nuovi prodotti come le sigarette elettroniche o le bustine di nicotina. L’obiettivo, secondo Bruxelles, è aggiornare il quadro normativo per rispondere “rapidamente” all’evoluzione del mercato e rafforzare la protezione dei gruppi vulnerabili, in particolare i giovani, all’interno della strategia per arrivare a una generazione libera dal fumo entro il 2040. Tuttavia, questa iniziativa arriva in un contesto di crescente polemica sulla qualità delle prove su cui si basa la futura regolamentazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La nuova direttiva sul tabacco parte tra critiche interne e la lettera di scienziati contrari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La nuova legge sul tabacco parte tra critiche interne e la lettera di scienziati contrariLa Commissione Europea ha compiuto lunedì scorso un passo importante verso la revisione della Direttiva sui prodotti del tabacco (TPD), aprendo una... Tabacco, la probabile stretta dell’Ue genera dubbi e criticheLa nuova offensiva normativa europea contro il tabacco e i prodotti contenenti nicotina nasce già sotto il segno delle polemiche. La nuova legge sul tabacco parte tra critiche interne e la lettera di scienziati contrariL’Ue rivede la normativa del tabacco con una consultazione pubblica, ma il suo stesso organo di controllo individua gravi carenze nei dati di base ... msn.com L’Italia è in ritardo sul pieno conseguimento degli obiettivi europei di qualità e gestione sostenibile delle acque. Mario Pileggi analizza per noi l'ultimo rapporto @ISPRA_Press Su #Astrolabio: astrolabio.amicidellaterra.it/node/3776 @rosa_filippini x.com Rotazioni in reperibilità tra team distribuiti... come avete gestito l'aspetto della legge sul lavoro? reddit Direttiva anticorruzione europea | Pene più severe: tra carcere e sanzioniNell’ottica di potenziare la prevenzione sull’anticorruzione e punire chi è invece colpevole, la nuova direttiva europea interpella i vertici per far recepire i Paesi degli Stati Membri. Anche l’Ita ... ilsussidiario.net