La Nuova Darsena è pronta a ' ballare' arrivano sul lungofiume i ' Rye River Days'

Da mercoledì 20 a mercoledì 27, la Nuova Darsena di Ferrara ospiterà l’evento musicale ‘Rye River Days’ 2026. Durante questa settimana, sul lungofiume si svolgeranno numerosi concerti e spettacoli dal vivo, coinvolgendo diversi artisti e generi musicali. L’iniziativa prevede un calendario ricco di appuntamenti, destinati ad attirare un pubblico vario e interessato a vivere momenti di musica e convivialità all’aperto. La location si prepara ad accogliere i partecipanti con un programma intenso e variegato.

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