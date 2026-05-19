La Nuova Darsena è pronta a ' ballare' arrivano sul lungofiume i ' Rye River Days'
Da mercoledì 20 a mercoledì 27, la Nuova Darsena di Ferrara ospiterà l’evento musicale ‘Rye River Days’ 2026. Durante questa settimana, sul lungofiume si svolgeranno numerosi concerti e spettacoli dal vivo, coinvolgendo diversi artisti e generi musicali. L’iniziativa prevede un calendario ricco di appuntamenti, destinati ad attirare un pubblico vario e interessato a vivere momenti di musica e convivialità all’aperto. La location si prepara ad accogliere i partecipanti con un programma intenso e variegato.
Pronti a vivere una settimana all'insegna della musica, per fare il pieno di energia e di convivialità con ‘Rye River Days’ 2026 e il suo ricco calendario di appuntamenti musicali in programma da domani mercoledì 20 a mercoledì 27 alla Nuova Darsena di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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