La Nato sta considerando l’eventualità di intervenire per garantire la sicurezza delle navi commerciali nello Stretto di Hormuz, se il passaggio non dovesse essere riaperto entro i primi giorni di luglio. La questione riguarda una possibile missione per assicurare la libertà di navigazione in una delle zone più strategiche del petrolio mondiale, in seguito a tensioni che hanno portato alla chiusura dello stretto. La discussione tra gli alleati prosegue, senza ancora una decisione definitiva.

La Nato sta discutendo la possibilità di aiutare le navi commerciali ad attraversare lo Stretto di Hormuz se il passaggio non venisse riaperto entro l’inizio di luglio. Sarebbe una scelta rilevante per l’Alleanza, perché finora gli alleati avevano legato un eventuale coinvolgimento nello stretto alla fine dei combattimenti e alla costruzione di una coalizione più ampia, aperta anche a Paesi non Nato. L’idea avrebbe il sostegno di diversi membri dell’Alleanza Atlantica, ma non avrebbe ancora l’unanimità necessaria. La decisione resterebbe quindi politica prima ancora che militare. La linea di Grynkewich. Alexus Grynkewich, comandante supremo delle Forze alleate in Europa, ha indicato con chiarezza la sequenza dell’eventuale processo decisionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Nato valuta una possibile missione a Hormuz. Tutti i dettagli

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