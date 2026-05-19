La società francese ha manifestato interesse per la Murri, con l’intenzione di realizzare un hotel e uno spazio dedicato agli eventi. Nel frattempo, il Comune sta cercando di riottenere la piena proprietà dell’ex colonia di Bellariva, con un’operazione ancora in corso. La scorsa settimana è stato effettuato un nuovo sopralluogo alla Murri, segnando un passo importante nel processo di valorizzazione dell’area. La questione coinvolge vari attori pubblici e privati e resta al centro dell’attenzione locale.

Gli occhi dei francesi sulla Murri. Mentre il Comune sta portando avanti l’operazione per riavere la piena proprietà dell’ex colonia di Bellariva, la scorsa settimana c’è stato un nuovo sopralluogo alla Murri. Una visita organizzata per mostrare il complesso ai rappresentanti di una società francese, fortemente interessata all’acquisizione. I contatti tra Palazzo Garampi e il gruppo sono cominciati mesi fa. Prima del sopralluogo, c’è stato un fitto scambio di informazioni. I francesi hanno voluto capire cosa si può fare (e non si può fare) nella Murri, quali sono i vincoli paesaggistici. E, nei giorni scorsi, hanno voluto vedere il complesso per ragionare sul progetto di riqualificazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Murri nel mirino dei francesi. La società è pronta a realizzare un hotel e uno spazio per eventi

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