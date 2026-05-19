la morte non sa leggere

Ritorna in libreria un romanzo pubblicato nel 1986, che narra di un omicidio di cui si conoscono già tutti i dettagli. La storia si concentra sugli eventi e sulle persone coinvolte, senza cambiare il racconto originale. Il libro ripropone la vicenda in una nuova edizione, mantenendo intatte le parti principali del testo. La narrazione si svolge attraverso le pagine del romanzo, che ricordano un episodio già noto ai lettori.

Torna in libreria un romanzo del 1986, che racconta di un omicidio di cui sappiamo già tutto, e di come l'analfabetismo, per alcuni, possa diventare un movente più che sufficiente Bellezza e amore, maternità e morte si intrecciano nell'ultimo romanzo di Elsa Morante, che dà peso e confini definiti ai sentimenti e crea coppie che perfezionano il mondo immaginato dall'autrice La stagione degli innamoramenti adolescenziali suggerisce di stare lontani dal ridicolo, e ispira qualche riflessione sul postulato delle parallele . 🔗 Leggi su Ilpost.it

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La morte, in Sicilia, non è un tabù. È un rito collettivo

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