La mini camera che riprende tutto a mani libere | DJI Osmo Nano

Da dilei.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova mini camera, progettata per registrare senza l’uso delle mani, sta attirando l’attenzione. Si chiama DJI Osmo Nano e permette di catturare video in modo semplice mentre si è in movimento. È pensata per chi desidera riprendere momenti spontanei senza dover tenere in mano il dispositivo, anche in situazioni di breve durata come un giro in un mercato affollato o un’escursione in città. La sua compattezza e facilità d’uso la rendono adatta a diverse occasioni di ripresa.

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Sei in viaggio, in un mercato colorato, con le mani piene e la luce perfetta che dura trenta secondi. Vorresti catturare il momento, ma il telefono richiede due mani, la macchina fotografica è nello zaino e l’idea di fermarti a impostare tutto fa già passare la poesia. Se la videocamera diventa un problema di logistica e non uno strumento di creatività, quello che ci vuole è qualcosa che stia al suo posto, veda quello che vedi tu e registri senza che tu debba pensarci. DJI Osmo Nano pesa 52 grammi, fa video in 4K e con un sistema magnetico puoi attaccarla ovunque. Impermeabile fino a 10 metri e ha fino a 200 minuti di autonomia, è perfetta per riprendere qualsiasi momento con le mani libere, senza fermarsi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La mini camera che riprende tutto a mani libere: DJI Osmo Nano
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