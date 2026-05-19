La mezza stagione della radio

In un periodo in cui i Rolling Stones lanciano nuovi brani e condividono un video in cui appaiono ringiovaniti grazie all’intelligenza artificiale, si osserva come la musica e le tecnologie digitali si intreccino sempre di più. La band britannica ha annunciato queste uscite in un momento di grande attività artistica, suscitando l’interesse dei fan e dei media. Le novità sono state diffuse attraverso canali ufficiali e piattaforme online, attirando l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.

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