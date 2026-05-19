La mezza stagione della radio
In un periodo in cui i Rolling Stones lanciano nuovi brani e condividono un video in cui appaiono ringiovaniti grazie all’intelligenza artificiale, si osserva come la musica e le tecnologie digitali si intreccino sempre di più. La band britannica ha annunciato queste uscite in un momento di grande attività artistica, suscitando l’interesse dei fan e dei media. Le novità sono state diffuse attraverso canali ufficiali e piattaforme online, attirando l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.
Mentre i Rolling Stones pubblicano nuovi brani e pure un video in cui appaiono ringiovaniti (ah l’intelligenza artificiale.), fa un certo effetto vedere che con In the stars sono «soltanto» al 41esimo posto della classifica delle canzoni più trasmesse in Italia. In compenso però il loro nome è al primo posto perché il brano dei The Kolors (nella foto Stash) si intitola proprio Rolling Stones, anche se con la band di Mick Jagger non c’entra nulla. Come sempre accade, le classifiche radiofoniche di maggio sono quelle più interlocutorie. È praticamente finito «l’effetto Sanremo» e non è ancora partita la gara al tormentone (sempre che ci sia ancora, visto che l’anno scorso sembrava in rapidissimo declino). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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