La metamorfosi di primavera | Gasperini fautore del sogno europeo
Dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, nessuno avrebbe previsto la rimonta del team nelle settimane successive. La squadra ha messo a segno risultati che hanno ridotto le distanze dalla zona europea, mantenendo vive le speranze di qualificazione. Durante questo periodo, sono emersi cambiamenti nel modulo di gioco e nelle formazioni, senza che siano stati annunciati ufficialmente. Le partite successive hanno mostrato un miglioramento nelle prestazioni e un crescente entusiasmo tra i tifosi.
Dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter nessuno avrebbe mai scommesso sulla rimonta a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, senza tener conto di possibili rivoluzioni silenziose che possono cambiare le carte in tavola. Gian Piero Gasperini, in meno di cinquanta giorni, ha ribaltato il destino stagionale della Roma e i dubbi che vagavano per Trigoria si sono trasformati presto in benzina per il motore della squadra. L’apice di questa rinascita lo abbiamo visto con la vittoria del derby, simbolo di uno spogliatoio che ha ritrovato la sua identità e che vede la Champions League sempre più da vicino. La svolta è stata prima di tutto mentale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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