La metamorfosi di primavera | Gasperini fautore del sogno europeo

Dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, nessuno avrebbe previsto la rimonta del team nelle settimane successive. La squadra ha messo a segno risultati che hanno ridotto le distanze dalla zona europea, mantenendo vive le speranze di qualificazione. Durante questo periodo, sono emersi cambiamenti nel modulo di gioco e nelle formazioni, senza che siano stati annunciati ufficialmente. Le partite successive hanno mostrato un miglioramento nelle prestazioni e un crescente entusiasmo tra i tifosi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui