Un viaggio letterario duro, sporco e profondamente umano, capace di trascinare il lettore dentro un universo di periferie, fabbriche e vite spezzate senza mai concedere scorciatoie emotive. È questo il mondo che Klaus J. Noneger costruisce e ci restituisce ne La Marmeria, un libro che si sviluppa attraverso dieci racconti che si muovono tra Bari e la Germania industriale, seguendo non una cronologia lineare ma il flusso frammentato della memoria, fatta di immagini improvvise, ferite mai rimarginate e ricordi che riaffiorano con violenza. I protagonisti abitano i margini della società: tossicodipendenti, famiglie disgregate, uomini logorati dal lavoro, adolescenti cresciuti troppo in fretta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “La Marmeria”, il libro che scava nelle crepe dell’umanità dimenticata

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