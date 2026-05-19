La Marco Polo 1 torna in servizio completamente rinnovata

La nave traghetto “Marco Polo 1” tornerà in servizio nei prossimi giorni dopo due anni di lavori di refitting. Durante l’intervento sono state rimosse le rampe superiori e sono stati effettuati interventi di rimotorizzazione. I lavori di manutenzione sono stati eseguiti seguendo il programma stabilito e hanno portato a un rinnovamento completo della imbarcazione. La ripresa delle attività è prevista a breve.

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