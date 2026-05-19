La Marco Polo 1 torna in servizio completamente rinnovata

Da veneziatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nave traghetto “Marco Polo 1” tornerà in servizio nei prossimi giorni dopo due anni di lavori di refitting. Durante l’intervento sono state rimosse le rampe superiori e sono stati effettuati interventi di rimotorizzazione. I lavori di manutenzione sono stati eseguiti seguendo il programma stabilito e hanno portato a un rinnovamento completo della imbarcazione. La ripresa delle attività è prevista a breve.

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Tornerà in servizio nei prossimi giorni la nave traghetto “Marco Polo 1” dell'Actv. I complessi lavori di refitting, eseguiti come previsto dal programma di manutenzione, sono durati due anni: l'intervento ha portato all'eliminazione delle rampe superiori e a una rimotorizzazione all’avanguardia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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