La Marco Polo 1 torna in servizio completamente rinnovata
La nave traghetto “Marco Polo 1” tornerà in servizio nei prossimi giorni dopo due anni di lavori di refitting. Durante l’intervento sono state rimosse le rampe superiori e sono stati effettuati interventi di rimotorizzazione. I lavori di manutenzione sono stati eseguiti seguendo il programma stabilito e hanno portato a un rinnovamento completo della imbarcazione. La ripresa delle attività è prevista a breve.
Tornerà in servizio nei prossimi giorni la nave traghetto “Marco Polo 1” dell'Actv. I complessi lavori di refitting, eseguiti come previsto dal programma di manutenzione, sono durati due anni: l'intervento ha portato all'eliminazione delle rampe superiori e a una rimotorizzazione all’avanguardia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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