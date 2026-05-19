la mancata risposta di ceccarelli conferma quanto si deduce dai documenti

Arezzo, 19 maggio 2026 – La questione riguardante Ceccarelli si concentra sulla sua assenza di risposta, che sembra rafforzare quanto emerge dai documenti esaminati. Le carte raccolte finora indicano chiaramente alcuni aspetti rilevanti, senza lasciare spazio a interpretazioni diverse. La mancanza di una replica ufficiale da parte dell’interessato si aggiunge alle evidenze già disponibili, lasciando aperti alcuni interrogativi sulle sue eventuali posizioni o dichiarazioni in merito. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di approfondimenti giudiziari.

Arezzo, 19 maggio 2026 – . La nota di Francesco Lucacci Candidato consigliere comunale di Fratelli d'Italia. «La mancata risposta di Ceccarelli sulle sollecitazioni e richieste di trasparenza ricevute, dopo un risibile riferimento alla macchina del fango, fanno pensare che lo scrivente abbia colto nel segno. Forse per incamerare un po' di contributi figurativi durante gli incarichi elettorali è stata commessa una leggerezza che rappresenta un illecito. Che cosi sia, si evince anche dal curriculum depositato in cui si evincerebbe che ancora Ceccarelli sarebbe dipendente della C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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